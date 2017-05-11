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Кабмин сменил администратора портала публичных финансов

Четверг, 11 мая 2017, 08:31

Кабинет министров уполномочил государственное учреждение "Открытые публичные финансы" администрировать единый веб-портал использования публичных финансов.

Об этом говорится в распоряжении правительства №293 от 26 апреля, передают "Українські новини".

Учреждение "Открытые публичные финансы" относится к сфере управления Министерства финансов.

До этого функцию администратора исполняло государственное предприятие "Главный проектно-производственный и сервисный центр компьютерных технологий".

Ранее сообщалось, что Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета Министров намерен потратить 820 тысяч гривен на услуги по защите единого правительственного веб-портала от DDoS-атак в 2017 году.

Темы: Кабинет министров
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