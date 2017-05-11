Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Антонов" перетворять на публічне акціонерне товариство

Четвер, 11 травня 2017, 12:09

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення державних підприємств "Антонов" і "Завод 410 ЦА" на публічні акціонерні товариства.

Відповідний проект розпорядження на засіданні Кабміну представив заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов.

"Проектом пропонується погодитися із пропозиціє Укроборонпрому щодо перетворення державних підприємств "Антонов" і "Завод 410 цивільної авіації"  на публічні акціонерні товариства, 100% акцій яких належить державі", - зазначив Нефьодов.

На його думку, це дозволить поліпшити управління цих підприємств і забезпечить можливість залучення інвестицій для модернізації виробничих потужностей підприємств.

Кабінет міністрів підтримав цю пропозицію.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: авіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
авіа
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Чехія надасть Україні вертольоти та допоможе з підготовкою пілотів F-16
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: