"Антонов" перетворять на публічне акціонерне товариство

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення державних підприємств "Антонов" і "Завод 410 ЦА" на публічні акціонерні товариства.

Відповідний проект розпорядження на засіданні Кабміну представив заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов.

"Проектом пропонується погодитися із пропозиціє Укроборонпрому щодо перетворення державних підприємств "Антонов" і "Завод 410 цивільної авіації" на публічні акціонерні товариства, 100% акцій яких належить державі", - зазначив Нефьодов.

На його думку, це дозволить поліпшити управління цих підприємств і забезпечить можливість залучення інвестицій для модернізації виробничих потужностей підприємств.

Кабінет міністрів підтримав цю пропозицію.

Українська правда