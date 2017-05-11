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"Антонов" превратят в публичное акционерное общество

Четверг, 11 мая 2017, 12:09

Кабинет министров принял решение о преобразовании государственных предприятий "Антонов" и "Завод 410 ГА" в публичные акционерные общества.

Соответствующий проект распоряжения на заседании Кабмина представил заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.

"Проектом предлагается согласиться с предложением "Укроборонпрома" по преобразованию государственных предприятий "Антонов" и "Завод 410 гражданской авиации" в публичные акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству", - отметил Нефедов.

По его мнению, это позволит улучшить управление этих предприятий и обеспечит возможность привлечения инвестиций для модернизации производственных мощностей предприятий.

Кабинет министров поддержал это предложение.

Украинская правда

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Темы: авиа
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