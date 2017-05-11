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Деякі українські реформи важко втілити навіть на Заході – екс-генсек НАТО

Четвер, 11 травня 2017, 13:06

Захід повинен визнати прогрес реформ в Україні та повчитися деяким з них.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив екс-генсек НАТО та колишній прем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен.

"У свою чергу, Захід повинен визнати прогрес реформ в Україні і зрозуміти, як складно було провести деякі з цих реформ. Зокрема, певні кроки, що вже зроблені українським керівництвом, навіть складно втілити у життя у західних країнах", – сказав колишній очільник НАТО,

За його словами, це стосується, наприклад, відкриття баз даних щодо власності активів. "Вони в Україні є більш прозорими, ніж у Західній Європі", - переконаний він.

Він зазначив, що упродовж останніх трьох років Україна здійснила великий прогрес.

Крім того, за словами політика, великим досягненням України є позитивні результати у частині візової лібералізації. Він закликав ЄС надати Україні перспективу членства в Євросоюзі.

"Але Євросоюз повинен продовжувати цей поштовх європейської інтеграції. Наступним можливим кроком має стати надання європейської перспективи (Україні стати членом ЄС – ред.), а також глибшої інтеграції з ЄС. Це забезпечить відчутні позитивні результати для наших суспільств", - наголосив Расмуссен.

11 травня Рада Європейського союзу затвердила скасування короткострокових віз для громадян України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

Теми: НАТО
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