Некоторые украинские реформы трудно воплотить даже на Западе – экс-генсек НАТО

Запад должен признать прогресс реформ в Украине и поучиться некоторым из них.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.

"В свою очередь, Запад должен признать прогресс реформ в Украине и понять, как сложно было провести некоторые из этих реформ. В частности, определенные шаги, уже сделанные украинским руководством, даже сложно воплотить в жизнь в западных странах", - сказал бывший глава НАТО.

По его словам, это касается, например, открытия баз данных по собственности активов. "Они в Украине более прозрачны, чем в Западной Европе", - убежден он.

Он отметил, что на протяжении последних трех лет Украина совершила большой прогресс.

Кроме того, по словам политика, большим достижением Украины являются положительные результаты в части визовой либерализации. Он призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе.

"Но Евросоюз должен продолжать этот толчок европейской интеграции. Следующим возможным шагом должно стать предоставление европейской перспективы Украине (стать членом ЕС - ред.), а также более глубокой интеграции с ЕС. Это обеспечит ощутимые положительные результаты для наших обществ", - подчеркнул Расмуссен.

11 мая Совет Европейского союза утвердил отмену краткосрочных виз для граждан Украины.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: что делать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".