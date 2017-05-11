Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Некоторые украинские реформы трудно воплотить даже на Западе – экс-генсек НАТО

Четверг, 11 мая 2017, 13:06

Запад должен признать прогресс реформ в Украине и поучиться некоторым из них.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.

"В свою очередь, Запад должен признать прогресс реформ в Украине и понять, как сложно было провести некоторые из этих реформ. В частности, определенные шаги, уже сделанные украинским руководством, даже сложно воплотить в жизнь в западных странах", - сказал бывший глава НАТО.

По его словам, это касается, например, открытия баз данных по собственности активов. "Они в Украине более прозрачны, чем в Западной Европе", - убежден он.

Он отметил, что на протяжении последних трех лет Украина совершила большой прогресс.

Кроме того, по словам политика, большим достижением Украины являются положительные результаты в части визовой либерализации. Он призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе.

"Но Евросоюз должен продолжать этот толчок европейской интеграции. Следующим возможным шагом должно стать предоставление европейской перспективы Украине (стать членом ЕС - ред.), а также более глубокой интеграции с ЕС. Это обеспечит ощутимые положительные результаты для наших обществ", - подчеркнул Расмуссен.

11 мая Совет Европейского союза утвердил отмену краткосрочных виз для граждан Украины.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: что делать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
НАТО
Формулировка решения саммита НАТО по Украине еще согласовывается - Зеленский
Зеленский подтвердил, что приедет на саммит НАТО в Вильнюсе
Страны НАТО согласовали оборонительные планы от нападения России – Reuters
Последние новости
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
Все новости...
Реклама: