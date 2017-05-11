У зоні АТО підірвалися двоє українських саперів
Четвер, 11 травня 2017, 14:08
На Донбасі під час виконання бойового завдання підірвалися на вибуховому пристрої двоє українських саперів. Один з них загинув.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований", - йдеться у повідомленні.
Обставини з’ясовуються. На місці події працюють представники Військової служби правопорядку.
Українська правда