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В зоне АТО подорвались двое украинских саперов

Четверг, 11 мая 2017, 14:08

На Донбассе во время выполнения боевого задания подорвались на взрывном устройстве двое украинских саперов. Один из них погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве подорвались саперы группы разминирования одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении. Один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассчрезвычайное происшествие
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