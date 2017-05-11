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Поліція відкрила 19 кримінальних проваджень за подіями 9 травня

Четвер, 11 травня 2017, 14:53

За подіями 9 травня поліція відкрила 19 кримінальних проваджень у восьми регіонах.

Про це 11 травня повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, звітуючи перед урядом про роботу поліції під час масових заходів на травневі свята, інформує департамент комунікації нацполіції.

"Загалом, під час проведення заходів до органів поліції доставлено 89 осіб. Найбільше у Києві –31, Дніпрі – 27 та Одеській області – 21", – повідомив Князєв.

За його словами, внаслідок конфліктних ситуацій, що мали місце у різних регіонах країни, тілесні ушкодження отримали 8 правоохоронців.

Також до органів поліції звернулось 32 цивільні особи з повідомленнями про отримані тілесні ушкодження.

В результаті проведених заходів відкрито 19 кримінальних проваджень

"Виготовлення поширення комуністичної нациської символіки – 9 проваджень, хуліганство - 4 провадження, умисні середньої тяжкості тілесні ушкодження – 2. Але ці цифри не остаточні", – зазначив глава Нацполіції.

Українська правда

Теми: поліція
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