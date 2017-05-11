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Полиция открыла 19 уголовных производств по событиям 9 мая

Четверг, 11 мая 2017, 14:53

По событиям 9 мая полиция открыла 19 уголовных производств в восьми регионах.

Об этом 11 мая сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, отчитываясь перед правительством о работе полиции во время массовых мероприятий на майские праздники, информирует департамент коммуникации нацполиции.

"В общем, во время проведения мероприятий в органы полиции доставлены 89 человек. Больше всего в Киеве –31, Днипре – 27 и Одесской области – 21", – сообщил Князев.

По его словам, в результате конфликтных ситуаций, имевших место в разных регионах страны, телесные повреждения получили 8 правоохранителей.

Также в органы полиции обратились 32 гражданских лица с сообщением о полученных телесных повреждениях.

В результате проведенных мероприятий открыто 19 уголовных производств

"Изготовление распространение коммунистической нацистской символики – 9 производств, хулиганство – 4 производства, умышленные средней тяжести телесные повреждения – 2. Но эти цифры не окончательные", – отметил глава Нацполиции.

Украинская правда

Темы: полиция
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