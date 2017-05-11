Миколаївська ОДА поширюватиме повідомлення своєї прес-служби за 2,2 млн

Миколаївська облдержадміністрація до кінця року витратить 2 млн.192 тис.грн на поширення повідомлень своєї прес-служби у загальноукраїнських ресурсах та соцмережах.

Про це "Українській правді" повідомила в.о. начальника управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Миколаївської ОДА Олена Іваненко.

"Вся інформація, яку готує ОДА: офіційна інформація, про заходи, які відбуваються в області, інформування населення щодо питань державної політики, субсидії і т.і. Вся інформація розміщується на сайті адміністрації. А для того, щоб її побачили якомога більше людей, ми використовуємо різні інформаційні ресурси", - зазначила Іваненко.

За словами чиновниці, інформаційне повідомлення для поширення готуватиме прес-служба адміністрації. "Південноукраїнський медіа холдинг", з яким Миколаївська ОДА нещодавно уклала договір, має лише розміщувати їх на зазначених у договорі ресурсах.

Йдеться про 576 повідомлень на загальноукраїнських ресурсах УНІАН, Укрінформ, Українські новини, Інтерфакс-Україна, а також 218 - в соцмережах Facebook і Youtube (в договорі зазначено лише "цільова аудиторія жителів Миколаївської області", а не конкретні пабліки).

За договором, ціна розміщення одного повідомлення на загальноукраїнських ресурсах - 2,8 тис. грн, а одного повідомлення в соцмережах - майже 2,7 тис. грн.

Щодо розрахунку вартості одного повідомлення Іваненко відповіла: "Є загальні ресурси, на яких це можна прорахувати".

На прохання уточнити, про які ресурси йдеться, чиновниця відповіла: "Подивіться в інтернеті. Ця інформація не є таємною, і якщо у людини є бажання дізнатися, вона може це зробити".

Щодо того, на яких пабліках у соцмережах "Південноукраїнський медіа холдинг" повинен поширювати повідомлення ОДА, Іваненко не відповідає, говорячи про те, що цю інформацію розмістять на сайті адміністрації. Втім, коли її розмістять, вона не уточнила.

Олег Твердь, для УП