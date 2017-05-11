Николаевская ОГА будет распространять сообщения своей пресс-службы за 2,2 млн

Николаевская облгосадминистрация до конца года потратит 2 млн.192 тыс.грн на распространение сообщений своей пресс-службы в всеукраинских ресурсах и соцсетях.

Об этом "Украинской правде" сообщила и.о. начальника управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью Николаевской ОГА Елена Иваненко.

"Вся информация, которую готовит ОГА: официальная информация, о мероприятиях, которые происходят в области, информирование населения по вопросам государственной политики, субсидии и т.д. Вся информация размещается на сайте администрации. А для того, чтобы ее увидели как можно больше людей, мы используем различные информационные ресурсы", - отметила Иваненко.

По словам чиновницы, информационное сообщение для распространения будет готовить пресс-служба администрации. "Южноукраинский медиа холдинг", с которым Николаевская ОГА недавно заключила договор, должен только размещать их на указанных в договоре ресурсах.

Речь идет о 576 сообщениях до конца года на всеукраинских ресурсах УНИАН, Укринформ, Українські новини, Интерфакс-Украина, а также 218 - в соцсетях Facebook и Youtube (в договоре указано только "целевая аудитория жителей Николаевской области", а не конкретные паблики).

По договору, цена размещения одного сообщения на всеукраинских ресурсах - 2,8 тыс. грн, а одного сообщения в соцсетях - почти 2,7 тыс. грн.

На вопрос о расчете стоимости одного сообщения Иваненко ответила: "Есть общие ресурсы, на которых это можно посчитать".

На просьбу уточнить, о каких ресурсах идет речь, чиновница ответила: "Посмотрите в интернете. Эта информация не является тайной, и если у человека есть желание узнать, она может это сделать".

Относительно того, на которых пабликах в соцсетях "Южноукраинский медиа холдинг"

должен распространять сообщения ОГА, Иваненко не отвечает, говоря о том, что эту информацию разместят на сайте администрации. Впрочем, когда ее разместят, она не уточнила.

Олег Твердь, УП