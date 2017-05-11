На охорону Євробачення витратили близько 50 мільйонів гривень

Українські організатори пісенного конкурсу Євробачення витратили на заходи безпеки близько 50 мільйонів гривень.

Про це йдеться у статті "Ллються, як пісня. Хто і скільки заробив на Євробаченні".

Так, у базі Prozorro є дані про понад 30 проведених торгів, об'єктами яких були послуги охорони під час Євробачення у Києві.

Охорона офіційних делегацій та учасників Євробачення обійдеться організаторам у 1,029 мільйона гривень. Угоду про відповідні послуги було укладено 4 травня з Одеським обласним управління поліції охорони.

Перша зустріч учасників Євробачення з камерами і глядачами відбулась під час церемонії відкриття 7 травня біля будівлі Верховної Ради та у приміщенні Євроклубу (КВЦ "Парковий", більш відомого як "вертодром Януковича").

Охорона під час церемонії і концерту відкриття обійшлась організаторам у майже 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Київське обласне управління поліції охорони отримало від НСТУ майже 790 тисяч гривень за охорону самої церемонії відкриття та патрулювання біля "Паркового".

Ще майже по 250 тисяч отримали дві приватні охоронні фірми (ТОВ "Бриар" та ТОВ "Спарта ХХІ") за організацію внутрішньої охорони в Євроклубі під час відкриття конкурсу.

Охорона головної арени Євробачення коштуватиме ще більше. Згідно з уже оприлюдненими угодами, сума витрат на охорону МВЦ і організацію системи пропуску обійдеться у понад 10 мільйонів гривень.

Зокрема, 1,04 мільйона отримає ТОВ "Констебль" за охорону внутрішнього периметру Виставкового центру. За патрулювання і забезпечення порядку ззовні МВЦ Управління поліції охорони Києва отримає 6,8 мільйона гривень. Ще 155 тисяч організатори виплатять за пожежні автомобілі ГУ ДСНС Києва.

ТОВ "Проектно-технічний центр" за організацію контрольно-пропускної системи отримає за трьома угодами сумарно понад 2 мільйони гривень.

Крім того, 1 мільйон 400 тисяч гривень НСТУ заплатить приватному підприємству "В Тікет", яке має забезпечити роботу сервісних центрів та системи сканування квитків на концерти Євробачення.

Окрім чисто людських ресурсів для охорони організатори Євробачення витратили ще понад 23 мільйони гривень на технічні засоби, необхідні для забезпечення безпеки конкурсу.

Зокрема, майже 9 мільйонів гривень НСТУ заплатить трьом приватним фірмам за металеві рамки, встановлені в МВЦ та у фан-зонах Євробачення: ТОВ "Спарта XXI" отримає 1,4 мільйона, ТОВ "Ватек" – 2,8 мільйона, а ТОВ "Скан Системс" за двома угодами – 4,7 мільйона гривень.

Ще 14 мільйонів 262 тисяч організатори заплатили за системи відеонагляду компанії "ЕсАй Біс". Згідно з договором, за ці гроші компанія створила для НСТУ мережу зі 115 відеокамер спостереження, сервісний центр для обробки даних із них, навчила відповідний персонал і має забезпечити демонтаж камер після закінчення конкурсу.

Українська правда