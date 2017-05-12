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Трамп підписав указ про зміцнення кібербезпеки

П'ятниця, 12 травня 2017, 05:23

Президент США Дональд Трамп 11 травня підписав указ про зміцнення кібербезпеки урядових установ.

Про це повідомляє Reuters.

У Білому домі заявили, що указ спрямований на посилення захисту інфраструктури, зокрема, енергетичної мережі та фінансового сектора, від хакерських атак, які можуть становити загрозу національній безпеці або нашкодити економіці.

Радник з питань внутрішньої безпеки Білого дому Том Боссерт сказав, що до цього указу також причетна і адміністрація колишнього президента США Барака Обами.

За словами Боссерта, російські хакери не стали причиною підписання даного указу. Він додав, що "росіяни не є нашим єдиним противником в Інтернеті".

Агентство відзначає, що Трамп майже підписав цей указ всього через кілька днів після того, як став президентом. Однак підписання було відкладено для внесення змін з боку федеральних агентств і консультацій з експертами.

Теми: ТрампСША
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