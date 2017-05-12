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Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности

Пятница, 12 мая 2017, 05:23

Президент США Дональд Трамп 11 мая подписал указ об укреплении кибербезопасности правительственных учреждений.

Об этом сообщает Reuters.

В Белом доме заявили, что указ направлен на усиление защиты инфраструктуры, в частности, энергетической сети и финансового сектора, от хакерских атак, которые могут представлять угрозу национальной безопасности или навредить экономике.

Советник по вопросам внутренней безопасности Белого дома Том Боссерт сказал, что к этому указу также причастна и администрация бывшего президента США Барака Обамы.

По словам Боссерта, российские хакеры не стали причиной подписания данного указа. Он добавил, что "русские не являются нашим единственным противником в Интернете".

Агентство отмечает, что Трамп почти подписал этот указ всего через несколько дней после того, как стал президентом. Однако подписание было отложено для внесения изменений со стороны федеральных агентств и консультаций с экспертами.

Темы: ТрампСША
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