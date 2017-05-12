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РФ хоче завадити інтеграції України в західні структури – розвідка США

П'ятниця, 12 травня 2017, 10:45

Росія своїми діями у відношенні України намагається завадити її інтеграції в західні структури, вважають американські розвідники.

Про це заявив директор національної розвідки США Ден Коутс на засіданні комітету з розвідки сенату США в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За нашою оцінкою, стратегічна мета Москви в Україні – підтримувати довгостроковий вплив на Київ і протистояти спробам України інтегруватися в західні інститути", – сказав він.

Коутс зазначив, що "російська військова інтервенція" на сході України триває.

Крім того, він переконаний, що російська сторона чинить "військовий і дипломатичний" тиск на Київ для того, щоб змусити його реалізувати Мінські угоди "у російській інтерпретації".

Також Коутс сказав, що Росія становить загрозу для США з погляду кібербезпеки.

"Росія є повномасштабним гравцем у кіберсфері, який залишатиметься серйозною загрозою для уряду США, військової, дипломатичної, комерційної й критичної інфраструктури", – йдеться у доповіді.

"Москва володіє високоефективними кіберпрограмами наступального характеру, і в останні роки Кремль став грати у кіберсфері більш агресивно", – додається у ній.

У документі йдеться, що Росія намагалася вплинути на вибори в США у 2016 році, а також в інших країнах.

Теми: РосіяСША
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