РФ хочет помешать интеграции Украины в западные структуры – разведка США

Россия своими действиями в отношении Украины пытается помешать её интеграции в западные структуры, считают американские разведчики.

Об этом заявил директор национальной разведки США Дэн Коутс на заседании комитета по разведке сената США в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По нашей оценке, стратегическая цель Москвы в Украине – поддерживать долгосрочное влияние на Киев и противостоять попыткам Украины интегрироваться в западные институты", – сказал он.

Коутс отметил, что "российская военная интервенция" на востоке Украины продолжается.

Кроме того, он убежден, что российская сторона оказывает "военное и дипломатическое" давление на Киев с тем, чтобы заставить его реализовать Минские соглашения "в российской интерпретации".

Также Коутс сказал, что Россия представляет угрозу для США с точки зрения кибербезопасности.

"Россия является полномасштабным игроком в киберсфере, который будет оставаться серьезной угрозой для правительства США, военной, дипломатической, коммерческой и критической инфраструктуры", – говорится в докладе.

"Москва располагает высоко эффективными киберпрограммами наступательного характера, и в последние годы Кремль стал играть в киберсфере более агрессивно", – добавляется в нем.

В документе говорится, что Россия пыталась повлиять на выборы в США в 2016 году, а также в других странах.