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Контрактника, який здався бойовикам, позбавили звання – штаб АТО

П'ятниця, 12 травня 2017, 12:34

Військовослужбовця Збройних сил України, який здався в полон бойовиків, позбавили звання "сержант".

Про це інформує в п'ятницю прес-центр штабу АТО.

Так у штабі прокоментували появу 11 травня в мережі Інтернет відеоматеріалу допиту невизначеними особами військовослужбовця ЗСУ сержанта військової служби за контрактом Гап’яка Т. Я.

За попередньою інформацією було встановлено, що він самовільно залишив місце служби наприкінці березня 2017 року.

У штабі повідомляють, що за цим фактом було проведено службове розслідування.

"Після ретельного вивчення інциденту, який стався наприкінці березня, та врахування всіх обставин військовослужбовця було позбавлено військового звання "сержант" згідно дисциплінарного статуту Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що матеріали службового розслідування направлено до військової прокуратури для прийняття правового рішення за статтею 430 ККУ – "Добровільна здача в полон".

Українська правда

Теми: АТОармія
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