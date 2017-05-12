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Контрактника, который сдался боевикам, лишили звания – штаб АТО

Пятница, 12 мая 2017, 12:34

Военнослужащего Вооруженных сил Украины, который сдался в плен боевиков, лишили звания "сержант".

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр штаба АТО.

Так в штабе прокомментировали появление 11 мая в сети Интернет видеоматериала допроса неопределенными лицами военнослужащего ВСУ сержанта военной службы по контракту Гапьяка Т. Я.

По предварительной информации было установлено, что он самовольно оставил место службы в конце марта 2017 года.

В штабе сообщают, что по данному факту было проведено служебное расследование.

"После тщательного изучения инцидента, который произошел в конце марта, и учета всех обстоятельств военнослужащий был лишен воинского звания "сержант" согласно дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы служебного расследования направлены в военную прокуратуру для принятия правового решения по статье 430 УК - "Добровольная сдача в плен".

Украинская правда

Темы: АТОармия
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