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За добу в зоні АТО 2 бійців загинули, 6 поранено – штаб

П'ятниця, 12 травня 2017, 13:11

У зоні проведення антитерористичної операції 11 травня 2 українських військових загинули, 6 бійців отримали поранення.

Про це на брифінгу в п'ятницю повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій 2 українських військовослужбовців загинули, 6 зазнали поранень", – сказав він.

У коментарі "Українській правді" полковник уточнив, що 1 боєць загинув та 1 отримав поранення в результаті підриву на міні в Луганському, ще один загиблий – у Новолуганському.

Внаслідок обстрілів поранення військові отримали у Новозванівці, Новолуганському, Новгородському, Авдіївці та Мар'їнці.

Українська правда

Теми: АТО
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