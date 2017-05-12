За добу в зоні АТО 2 бійців загинули, 6 поранено – штаб
П'ятниця, 12 травня 2017, 13:11
У зоні проведення антитерористичної операції 11 травня 2 українських військових загинули, 6 бійців отримали поранення.
Про це на брифінгу в п'ятницю повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій 2 українських військовослужбовців загинули, 6 зазнали поранень", – сказав він.
У коментарі "Українській правді" полковник уточнив, що 1 боєць загинув та 1 отримав поранення в результаті підриву на міні в Луганському, ще один загиблий – у Новолуганському.
Внаслідок обстрілів поранення військові отримали у Новозванівці, Новолуганському, Новгородському, Авдіївці та Мар'їнці.
Українська правда