За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, 6 ранены – штаб
Пятница, 12 мая 2017, 13:11
В зоне проведения антитеррористической операции 11 мая по 2 украинских военных погибли, 6 бойцов получили ранения.
Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, 6 получили ранения", – сказал он.
В комментарии "Украинской правде" полковник уточнил, что 1 боец погиб и 1 получил ранения в результате подрыва на мине в Луганском, еще один погибший - в Новолуганском.
Вследствие обстрелов ранения военные получили в Новозвановке, Новолуганском, Новгородском, Авдеевке и Марьинке.
Украинская правда