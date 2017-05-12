За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, 6 ранены – штаб

В зоне проведения антитеррористической операции 11 мая по 2 украинских военных погибли, 6 бойцов получили ранения.



Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, 6 получили ранения", – сказал он.



В комментарии "Украинской правде" полковник уточнил, что 1 боец погиб и 1 получил ранения в результате подрыва на мине в Луганском, еще один погибший - в Новолуганском.



Вследствие обстрелов ранения военные получили в Новозвановке, Новолуганском, Новгородском, Авдеевке и Марьинке.



Украинская правда