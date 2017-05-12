Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захарченко заявив, що мета ОРДО - інтеграція в Росію

П'ятниця, 12 травня 2017, 13:22

Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що метою так званої республіки є інтеграція в Росію.

Про це він заявив у п'ятницю на засіданні "інтеграційного комітету "Росія-Донбас", передає "РИА Новости".

"У нас одна мета — возз'єднання з батьківщиною, а батьківщина — це Росія. Кінцева мета цього комітету, вся робота спрямована тільки на одне — повернення на батьківщину", — сказав терорист.

Як відомо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Москва не хоче інтегрувати ОРДЛО в Росію.

Теми: ЗахарченкоРосіяДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Захарченко
Справи Майдану: в Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка
Кабмін хоче стягнути активи ексглави МВС часів Януковича
Суд заочно арештував ексглаву МВС Захарченка та його заступника
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: