Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Захарченко заявил, что цель ОРДО - интеграция в Россию

Пятница, 12 мая 2017, 13:22

Главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что целью так называемой республики является интеграция в Россию.

Об этом он заявил в пятницу на заседании "интеграционного комитета "Россия-Донбасс", передает "РИА Новости".

"У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия. Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно — возвращение на родину", — сказал террорист.

Как известно,  ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не хочет интегрировать ОРДЛО в Россию.

Темы: ЗахарченкоРосcияДонбассАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Захарченко
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Кабмин хочет взыскать активы экс-главы МВД времен Януковича
Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Последние новости
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
Все новости...
Реклама: