Минулого тижня на Донбасі загинув 1 цивільний і 19 поранені – СММ
П'ятниця, 12 травня 2017, 14:23
За перший тиждень травня, 1-7 числа, на Донбасі загинув 1 цивільний, ще 19 постраждали.
Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, передають "Українські новини".
"Минулого тижня СММ підтвердила 20 випадків жертв серед цивільного населення, серед яких 1 загиблий", - сказав він.
За словами Хуга, всього з початку 2017 року в результаті конфлікту на Донбасі постраждала 191 людина.