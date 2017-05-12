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Минулого тижня на Донбасі загинув 1 цивільний і 19 поранені – СММ

П'ятниця, 12 травня 2017, 14:23

За перший тиждень травня, 1-7 числа, на Донбасі загинув 1 цивільний, ще 19 постраждали.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, передають "Українські новини".

"Минулого тижня СММ підтвердила 20 випадків жертв серед цивільного населення, серед яких 1 загиблий", - сказав він.

За словами Хуга, всього з початку 2017 року в результаті конфлікту на Донбасі постраждала 191 людина.

Теми: ОБСЄДонбасАТОжертви
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