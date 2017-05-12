На прошлой неделе в зоне АТО погиб 1 гражданский и 19 ранены – СММ

За первую неделю мая, 1-7 числа, на Донбассе погиб 1 гражданский, еще 19 пострадали.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передают "Украинские новости".

"На прошлой неделе СММ подтвердила 20 случаев жертв среди гражданского населения, среди которых 1 погибший", - сказал он.

По словам Хуга, всего с начала 2017 года в результате конфликта на Донбассе пострадал 191 человек.