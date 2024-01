WikiLeaks обіцяє $ 100 000 за запис розмови Трампа з Комі

Сайт WikiLeaks обіцяє 100 тисяч доларів за запис розмови президента США Дональда Трампа з директором ФБР Джеймсом Комі, який нещодавно був ним звільнений.

Про це органзація написала в twitter.

WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes.



You can increase the reward via most methods at https://t.co/lmsmphuH2N (tell us) pic.twitter.com/B1URWyEXZk