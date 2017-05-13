WikiLeaks обіцяє $ 100 000 за запис розмови Трампа з Комі

Сайт WikiLeaks обіцяє 100 тисяч доларів за запис розмови президента США Дональда Трампа з директором ФБР Джеймсом Комі, який нещодавно був ним звільнений.

Про це органзація написала в twitter.

WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes.



You can increase the reward via most methods at https://t.co/lmsmphuH2N (tell us) pic.twitter.com/B1URWyEXZk — WikiLeaks (@wikileaks) 12 травня 2017 р.

Як повідомлялося, Трамп застеріг Комі від витоку інформації в ЗМІ, натякнувши, що у нього (Трампа), можливо, є записи розмов з ним, котрі, судячи з усього, можуть бути використані проти нього.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом у Білому домі заявили, що звільнення Джеймса Комі з посади директора ФБР не пов'язане з розслідуванням втручання РФ у вибори в США.

Проте у ЗМІ з'явилася інформація, що Комі міг бути звільнений президентом США Дональдом Трампом з двох причин: або через небажання бути особисто лояльним до Трампа, або ж через активізацію розслідування ФБР за фактом можливої змови між членами команди Трампа та Росії.