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WikiLeaks обещает $100 000 за запись разговора Трампа с Коми

Суббота, 13 мая 2017, 06:24

Сайт WikiLeaks обещает 100 тысяч долларов за запись разговора президента США Дональда Трампа с директором ФБР Джеймсом Коми, который недавно был им уволен.

Об этом организация написала в twitter.

Как сообщалось, Трамп предостерег Коми от утечки информации в СМИ, намекнув, что у него (Трампа), возможно, есть записи разговоров с ним, котрые, судя по всему, могут быть использованы против него.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

После этого демократы заявили, что увольнение главы ФБР может привести к попытке прекратить расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

Как известно, Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

Впоследствии в Белом доме заявили, что увольнение Коми с должности директора ФБР не связано с расследованием вмешательства РФ в выборы в США.

Однако в СМИ появилась информация, что Джеймс Коми мог быть уволен президентом США Дональдом Трампом по двум причинам: или нежелание быть лично лояльным Трампу, или же активизация расследования ФБР по факту возможного сговора между членами команды Трампа и Россией.

Темы: ТрампСША
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