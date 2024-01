Мін’юст США вимагає банківські записи Манафорта

У зв’язку із розслідуванням можливої співпраці команди Дональда Трампа з росіянами, мін’юст США подав запит на отримання банківських записів Пола Манафорта.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела знайомі із ситуацією.

Міністерство юстиції США минулого місяця запросило банківські записи Манафорта в рамках розширення розслідування стосовно колишніх соратників передвиборчої кампанії президента Трампа і ймовірної змови з Росією.

З відповідним запитом федеральні слідчі звернулися до банку Citizens Financial Group Inc. Як повідомляється, цей банк в минулому році видав Манафорту кредит в розмірі $2,7 млн на рефінансування боргу за кондомінімум на Мангеттені, а також позичив додаткові гроші. Видання не змогло визначити, чи запит пов’язаний з цією угодою. Також залишається невідомим, чи є Citizens Financial Group Inc єдиним банком, який отримав такий запит.

Представник Манафорта Джейсон Мелоні заявив, що йому нічого не відомо про запит, "але якщо хтось "зливає" відомості про конфіденційне розслідування, то це є серйозним злочином".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Пол Манафорт, колишній голова кампанії президента США Дональда Трампа, таємно працював на російського мільярдера для просування інтересів російського президента Володимира Путіна десять років тому та запропонував амбітну політичну стратегію для підриву антиросійської опозиції в державах колишнього СРСР.

Як відомо, у березні 2017 року Сергій Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.