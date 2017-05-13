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Минюст США требует банковские записи Манафорта

Суббота, 13 мая 2017, 07:30

В связи с расследованием возможного сотрудничества команды Дональда Трампа с россиянами, минюст США подал запрос на получение банковских записей Пола Манафорта.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники знакомые с ситуацией.

Министерство юстиции США в прошлом месяце запросило банковские записи Манафорта в рамках расширения расследования в отношении бывших соратников предвыборной кампании президента Трампа и предполагаемого сговора с Россией.

С соответствующим запросом федеральные следователи обратились в банк Citizens Financial Group Inc. Как сообщается, этот банк в прошлом году выдал Манафорту кредит в размере $ 2,7 млн на рефинансирование долга за кондоминиум на Манхэттене, а также занял дополнительные деньги. Издание не смогло определить, связан ли запрос с этим соглашением. Также остается неизвестным, является ли Citizens Financial Group Inc единственным банком, который получил такой запрос.

Представитель Манафорта Джейсон Мелони заявил, что ему ничего не известно о запросе, "но если кто-то "сливает" информацию о конфиденциальном расследовании, то это является серьезным преступлением".

Напомним, недавно стало известно, что Пол Манафорт, бывший глава кампании президента США Дональда Трампа, тайно работал на российского миллиардера для продвижения интересов российского президента Владимира Путина десять лет назад и предложил амбициозную политическую стратегию для подрыва антироссийской оппозиции в государствах бывшего СССР.

Как известно, в марте 2017 Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

Темы: Пол МанафортСШАТрампРосcия
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