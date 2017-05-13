Юристи Трампа повідомили про два його платежі, пов'язані з РФ

Юристи президента США повідомили, що в податкових деклараціях Трампа за останні 10 років є лише два випадки отримання російських грошей.

Про це йдеться в листі податкових консультантів Трампа у відповідь на його запит.

Сам лист фірми Морган Льюїс, що датується 8 березня, опублікувала The New York Times.

"Крім кількох винятків, як зазначено нижче, ваші податкові декларації не відображають ніяких вхідних платежів з російських джерел, ніяких ваших або TTO (The Trump Organization) боргових зобов'язань російським кредиторам або відсотків виплачених вами або TTO російським кредиторам, ніяких інвестицій російських організацій в організації, контрольовані вами або TTO, або будь-яких ваших або TTO інвестицій в російські організації", - йдеться в листі.

При цьому юристи вказують на два винятки. Один з них пов'язаний з проведенням конкурсу "Міс Всесвіт" в Москві в 2013 році, коли з $12,2 млн, вхідних іноземних платежів у тому році, частина була пов'язана із заходом.

Інший епізод стосується 2008 року. Тоді Трамп продав російському мільярдерові нерухомість у Флориді за $ 95 млн.