Юристы Трампа сообщили о двух его платежах, связанных с РФ

Юристы президента США сообщили, что в налоговых декларациях Трампа за последние 10 лет есть лишь два случая получения российских денег.

Об этом идет речь в письме налоговых консультантов Трампа в ответ на его запрос.

Само письмофирмы Морган Льюис, датируемое 8 марта, опубликовала The New York Times.

"Помимо нескольких исключений, как указано ниже, ваши налоговые декларации не отражают никаких входящих платежей из российских источников, никаких ваших или TTO (The Trump Organization) долговых обязательств российским кредиторам или процентов выплаченных вами или TTO российским кредиторам, никаких инвестиций российских организаций в организации, контролируемые вами или TTO, или каких-либо ваших или TTO инвестиций в российские организации", - говорится в письме.

При этом юристы указывают на два исключения. Один из них связан с проведением конкурса "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году, когда из $12,2 млн, входящих иностранных платежей в том году, часть была связана с мероприятием.

Другой эпизод относится к 2008 году. Тогда Трамп продал российскому миллиардеру недвижимость во Флориде за $95 млн.