Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ ліквідувала всеукраїнську мережу виготовлення та контрабанди зброї

Субота, 13 травня 2017, 12:22

СБУ ліквідувала всеукраїнську мережу виготовлення, збуту і контрабанди зброї з центром у Харкові. 

Про це 13 травня повідомили у Службі безпеки України. 

"До складу злочинного угруповання входили близько 20 учасників з різних регіонів України, а організатором був мешканець Харкова, студент одного з вищих навчальних закладів. Зловмисники майже рік купували в Україні та за кордоном стартову, сигнальну, травматичну зброю та переробляли її у бойову", - повідомили в СБУ.

За даними слідства, покупців злочинці підшукували через Інтернет, створивши сторінку в одній з російських соцмереж.

За місцями мешкання членів злочинного угруповання у Харкові, Києві та Миколаєві проведено понад 20 обшуків. 

"Вилучено понад 35 одиниць зброї, пристосованої до стрільби бойовими набоями: автомати Калашникова, пістолети-кулемети ППС, "Скорпіон", пістолети ПМ, ТТ, "Carrera", револьвери "Наган", "РФ", "Сафарі". Також вилучено понад півтисячі набоїв різного калібру, гранати Ф-1 та РГД-5, гранатомет РПГ-22, стартові, сигнальні і травматичні пістолети, підготовлені до переробки у бойові, велику кількість комплектуючих до зброї, металообробні станки і обладнання для кустарного виготовлення елементів вогнепальної зброї та бойових набоїв", - йдеться у повідомленні. 

СБУ також отримала інші докази протиправної діяльності членів групи: банківські картки, що використовувалися для інтернет-розрахунків із замовниками, гроші, одержані злочинним шляхом, підроблені паспорти для здійснення поштових відправлень тощо.

Двом організаторам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201 КК України (контрабанда зброї, вчинена за попередньою змовою групою осіб), їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щодо інших учасників групи кримінальне провадження здійснюється за ст. 263 КК України.

Теми: СБУзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
СБУ
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ "беркутівцю" в Крим – СБУ
Контрактниця ЗСУ зливала росіянам секретні дані, її завербував "Дімка" – СБУ
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: