Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ ликвидировала всеукраинскую сеть производства и контрабанды оружия

Суббота, 13 мая 2017, 12:22

СБУ ликвидировала всеукраинскую сеть изготовления, сбыта и контрабанды оружия с центром в Харькове.

Об этом 13 мая сообщили в Службе безопасности Украины.

"В состав преступной группировки входили около 20 участников из разных регионов Украины, а организатором был житель Харькова, студент одного из высших учебных заведений. Злоумышленники почти год покупали в Украине и за рубежом стартовое, сигнальное,травматическое оружие и перерабатывали его в боевое", - сообщили в СБУ.

По данным следствия, покупателей преступники подыскивали через Интернет, создав страницу в одной из российских соцсетей.

По месту проживания членов преступной группировки в Харькове, Киеве и Николаеве проведено более 20 обысков.

"Изъято более 35 единиц оружия, приспособленного к стрельбе боевыми патронами: автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППС, "Скорпион", пистолеты ПМ, ТТ, "Carrera", револьверы "Наган", "РФ", "Сафари". Также изъято более 500 патронов различного калибра, гранаты Ф-1 и РГД-5, гранатомет РПГ-22, стартовые, сигнальные и травматические пистолеты, подготовленные к переработке в боевые, большое количество комплектующих к оружию, металлообрабатывающие станки и оборудование кустарного изготовления элементов огнестрельного оружия и боевых патронов", - говорится в сообщении.

СБУ также получила другие доказательства противоправной деятельности членов группы: банковские карты, которые использовались для интернет-расчетов с заказчиками, деньги, полученные преступным путем, поддельные паспорта для осуществления почтовых отправлений и т.п. 

Двум организаторам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 201 УК Украины (контрабанда оружия, совершенная по предварительному сговору группой лиц), им определена мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении других участников группы уголовное производство осуществляется по ст. 263 УК Украины.

Темы: СБУоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
СБУ
Спецназовцы СБУ показали уничтожение техники, складов и десятков оккупантов
Похищение патриотов, имитация расстрелов: СБУ задержала коллаборанта в Николаевской области
В Днепре задержали информаторку оккупантов – чиновницу Укрзализныци
Последние новости
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
Все новости...
Реклама: