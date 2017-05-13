Доба у зоні АТО: троє військових поранено

У зоні проведення АТО за минулу добу загиблих серед українських військових немає, троє бійців зазнали поранень.

Про це 13 травня на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За даними штабу АТО, бойовики порушують режим тиші на усіх напрямках, застосовуючи важке озброєння.

"На Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках здійснено 34, 14 та 6 обстрілів відповідно. Близько 11:30 зі стрілецької зброї бойовики обстріляли Чермалик, внаслідок чого поранення ноги отримала мирна мешканка. Її було госпіталізовано", – повідомив Лисенко.

На Маріупольскому напрямку бойовики обстріляли Мар’їнку та Красногорівку з мінометів, у Мар’їнці зруйновано один будинок.

Як зазначив Лисенко, найбільше бойовики порушують режим тиші на ділянці фронту Павлопіль – Широкине: вели вогонь зі стрілецької зброї, застосовували важке озброєння - 122-мм артилерію у Талаківці та Широкиному.

"На Донецькому напрямку найбільш напружена ситуація - в районі Авдіївки та її околиць. В районі Новолуганського і Луганського бойовики провели збройні провокації з 120 мм мінометів. Мінометний обстріл відбувся у районі с. Піски. На Луганському напрямку по Кримському вели вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів, з мінометів стріляли по Новотошківському та Новозванівці", - зазначив Лисенко.