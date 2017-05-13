Сутки в зоне АТО: трое военных ранены

В зоне проведения АТО за минувшие сутки погибших среди украинских военных нет, трое бойцов получили ранения.

Об этом 13 мая на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По данным штаба АТО, боевики нарушают режим тишины по всем направлениям, применяя тяжелое вооружение.

"На Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях произведено 34, 14 и 6 обстрелов соответственно. Около 11:30 из стрелкового оружия боевики обстреляли Чермалык, в результате чего ранение ноги получила мирная жительница, она была госпитализирована", - сообщил Лысенко.

На Мариупольском направлении боевики обстреляли Марьинку и Красногоровку из минометов, в Марьинке разрушен один дом.

Как отметил Лысенко, чаще всего боевики нарушали режим тишины на участке фронта Павлополь - Широкино: вели огонь из стрелкового оружия, применяли тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию в Талаковке и Широкино.

"На Донецком направлении наиболее напряженная ситуация - в районе Авдеевки и ее окрестностей. В районе Новолуганского и Луганского боевики провели вооруженные провокации из 120-мм минометов. Минометный обстрел произошел в районе с. Пески. На Луганском направлении по Крымскому вели огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов, из минометов также стреляли по Новотошковскому и Новозвановке", - отметил Лысенко.