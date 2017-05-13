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У Києві в суботу посилять заходи безпеки - поліція

Субота, 13 травня 2017, 13:18

13 травня у Києві правопорядок на території, прилеглій до стадіону "Динамо", підтримуватимуть понад 200 співробітників поліції і військовослужбовців Нацгвардії. 

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"На стадіоні "Динамо" відбудеться футбольний матч Чемпіонату України між командами прем'єр-ліги "Олімпік" (Донецьк) і "Динамо" (Київ). Під особливою увагою правоохоронців перебуватиме територія навколо спортивної арени, а також найближчі станції метро", - заявили у поліції. 

Громадян закликають "поводитися цивілізовано, толерантно ставитися один до одного та не порушувати громадський порядок". 

Як відомо, також 13 травня у Києві відбудеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення".

У поліції заявили, що порядок у Києві на період фіналу конкурсу будуть забезпечувати 3,5 тис. правоохоронців. 

"Правопорядок у столиці будуть забезпечувати близько 10 тис. правоохоронців, з них 3,5 тисячі - безпосередньо в районі проведення конкурсу біля Міжнародного виставкового центру", - зазначили у Нацполіції. 

Українська правда 

Теми: Київполіція
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