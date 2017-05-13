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В Киеве в субботу усилят меры безопасности - полиция

Суббота, 13 мая 2017, 13:18

13 мая в Киеве правопорядок на территории, прилегающей к стадиону "Динамо", будут поддерживать более 200 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"На стадионе "Динамо" состоится футбольный матч Чемпионата Украины между командами премьер-лиги "Олимпик" (Донецк) и "Динамо" (Киев). Под особым вниманием правоохранителей будет находиться территория вокруг спортивной арены, а также ближайшие станции метро", - заявили в полиции.

Граждан призывают "вести себя цивилизованно, толерантно относиться друг к другу и не нарушать общественный порядок".

Как известно, также 13 мая в Киеве состоится финал песенного конкурса "Евровидение".

В полиции заявили, что порядок в Киеве на период финала конкурса будут обеспечивать 3,5 тыс. правоохранителей.

"Правопорядок в столице будут обеспечивать около 10 тыс. правоохранителей, из них 3,5 тысячи - непосредственно в районе проведения конкурса возле Международного выставочного центра", - отметили в Нацполиции.

Украинская правда 

Темы: Киевполиция
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