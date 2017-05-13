МОН: Мешканці Криму і Донбасу можуть вступити до вишів за спрощеною процедурою

Мешканці тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя, а також території проведення АТО можуть вступити до вищих навчальних закладів України за спрощеною процедурою через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

Про це повідомили у Міносвіти.

На сайті МОН у розділі "Для жителів Донбасу і Криму" розміщено перелік спеціальностей, за якими жителі Криму можуть вступити до українських вишів через вказані освітні центри.

У переліку вказано назви спеціальностей за освітнім рівнем бакалавра та перелік конкурсних предметів, вступних іспитів і творчих конкурсів, які необхідно скласти для вступу, у тому числі за спрощеною процедурою.

Список спеціальностей для вступу через освітні центри "Донбас-Україна" буде також розміщено на сайті МОН найближчим часом.

Освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" працюватимуть з 19 червня до 30 вересня 2017 року. Вступати через освітні центри можуть особи, що мають український документ про освіту та сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року, та ті, хто не має українського документу про освіту і не проходив ЗНО. Деталі вступу вказано на сайті МОН або за телефонами гарячої лінії (044) 481 32 73; 068-951-25-13, 050-550-54-11, 0 800 504 425 (дзвінки безкоштовні).