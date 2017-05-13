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МОН: Жители Крыма и Донбасса могут поступить в вузы по упрощенной процедуре

Суббота, 13 мая 2017, 22:37

Жители временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также территории проведения АТО могут вступить в высшие учебные заведения Украины по упрощенной процедуре через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Об этом сообщили в Минобразования.

На сайте МОН в разделе "Для жителей Донбасса и Крыма" размещен перечень специальностей, на которые жители Крыма могут вступить в украинские вузы через указанные образовательные центры.

В перечне указаны названия специальностей по образовательным уровням бакалавра и перечень конкурсных предметов, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые необходимо сдать для поступления, в том числе по упрощенной процедуре.

Список специальностей для поступления через образовательные центры "Донбасс-Украина" будет размещен на сайте МОН ближайшее время.

Образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут работать с 19 июня до 30 сентября 2017 года.

Поступать через образовательные центры могут лица, имеющие украинское документ об образовании и сертификаты ВНО 2016 или 2017 года, и те, кто не имеет украинского документа об образовании и не проходил ВНО. Детали поступления указаны на сайте МОН или по телефонам горячей линии (044) 481 32 73; 068-951-25-13, 050-550-54-11, 0800504425 (звонки бесплатные).

Темы: образованиеКрымДонбасс
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