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У НАБУ розповіли, які справи лежать у судах понад рік

Субота, 13 травня 2017, 16:15

У судах перебувають 22 справи, скеровані Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, розгляд яких досі не розпочато. 

Про це 13 травня повідомили у НАБУ. 

"65 справ, розслідуваних детективами НАБУ, станом на 30 квітня прокурори САП скерували до суду. Суди ухвалили рішення лише у 17 з них, 26 справ перебувають на стадії розгляду, а розгляд 22 досі не розпочався. Деякі справи лежать у судах без руху більше року", - заявили у НАБУ. 

Серед причин затягування розгляду, згідно з повідомленням антикорупційного бюро - проблеми з визначенням підсудності, неможливість сформувати склад суддів, неявка учасників, повернення обвинувального акту і т.і.

 
 

"Рекорди б’є справа про отримання неправомірної вигоди суддею Сєвєродонецького міського суду (відома як суддя з нерухомістю в Іспанії), судовий розгляд якої не розпочато впродовж 14 місяців", - зазначили у  НАБУ.

Серед інших у суді 12 місяців перебуває справа про незаконний вплив на міністра економічного розвитку та торгівлі, у якій обвинувачено екс-виконавчого директора НАК "Нафтогаз", впродовж 11 місяців - справа про отримання неправомірної вигоди начальницею відділу прокуратури Кіровоградської області.

Інші справи, розгляд по яких досі не розпочато - про отримання неправомірної вигоди посадовцями, заволодіння державними землями, розтрата коштів. 

Українська правда 

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратура
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