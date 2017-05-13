У НАБУ розповіли, які справи лежать у судах понад рік

У судах перебувають 22 справи, скеровані Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, розгляд яких досі не розпочато.

Про це 13 травня повідомили у НАБУ.

"65 справ, розслідуваних детективами НАБУ, станом на 30 квітня прокурори САП скерували до суду. Суди ухвалили рішення лише у 17 з них, 26 справ перебувають на стадії розгляду, а розгляд 22 досі не розпочався. Деякі справи лежать у судах без руху більше року", - заявили у НАБУ.

Серед причин затягування розгляду, згідно з повідомленням антикорупційного бюро - проблеми з визначенням підсудності, неможливість сформувати склад суддів, неявка учасників, повернення обвинувального акту і т.і.

"Рекорди б’є справа про отримання неправомірної вигоди суддею Сєвєродонецького міського суду (відома як суддя з нерухомістю в Іспанії), судовий розгляд якої не розпочато впродовж 14 місяців", - зазначили у НАБУ.

Серед інших у суді 12 місяців перебуває справа про незаконний вплив на міністра економічного розвитку та торгівлі, у якій обвинувачено екс-виконавчого директора НАК "Нафтогаз", впродовж 11 місяців - справа про отримання неправомірної вигоди начальницею відділу прокуратури Кіровоградської області.

Інші справи, розгляд по яких досі не розпочато - про отримання неправомірної вигоди посадовцями, заволодіння державними землями, розтрата коштів.

Українська правда