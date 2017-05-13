В НАБУ рассказали, какие дела лежат в судах больше года

В судах находятся 22 дела, направленные Специализированной антикоррупционной прокуратурой, рассмотрение которых до сих пор не начато.

Об этом 13 мая сообщили в НАБУ.

"65 дел, расследуемых детективами НАБУ, по состоянию на 30 апреля прокуроры САП направили в суд. Суды приняли решение только по 17 из них, 26 дел находятся на стадии рассмотрения, а рассмотрение 22 до сих пор не начато. Некоторые дела лежат в судах без движения больше года", - заявили в НАБУ.

Среди причин затягивания рассмотрения, согласно сообщению антикоррупционного бюро - проблемы с определением подсудности, невозможность сформировать состав судей, неявка участников, возвращение обвинительного акта и т.д.

"Рекорды бьет дело о получении неправомерной выгоды судьей Северодонецкого городского суда (известного как судья с недвижимостью в Испании), судебное разбирательство по которому не начато в течение 14 месяцев", - отметили в НАБУ.

Среди прочих в суде 12 месяцев находится дело о незаконном влияние на министра экономического развития и торговли, в которой обвиняют экс-исполнительного директора НАК "Нафтогаз", в течение 11 месяцев - дело о получении неправомерной выгоды начальницей отдела прокуратуры Кировоградской области.

Другие дела, рассмотрение по которым до сих пор не начато - о получении неправомерной выгоды лицами, завладение государственными землями, растрата средств.

Украинская правда