Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві "мінера" столичного метрополітену засудили до 4 років

Субота, 13 травня 2017, 16:26

У Києві рішенням Оболонського райсуду до 4 років позбавлення волі засудили псевдомінера, який двічі повідомляв про замінування станцій метрополітену "Героїв Дніпра" та "Петрівка".

Про це 13 травня повідомили у столичному главку поліції.

"Інцидент трапився у жовтні 2016 року. Правоохоронці отримали анонімне повідомлення про підготовку вибуху на станції метро "Героїв Дніпра". Правоохоронці оглянули станцію та прилеглу до неї територію. Підозрілих речовин та предметів правоохоронці не виявили. Наступного дня з того ж номеру телефону надійшло аналогічне повідомлення про замінування станції метро "Петрівка". Після огляду підземки правоохоронці затримали псевдомінера", - зазначили у поліції.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, при цьому зазначив, що хотів налякати людей.

Вироком суду зловмисника засуджено за ч. 1 ст. 259 та ч. 2 ст. 259 КК (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) до 4 років позбавлення волі.

"Однак на підставі ст. 75 КК (Звільнення від відбування покарання з випробуванням) місцевому мешканцю призначили три роки іспитового строку", - повідомили у поліції.

Теми: Київсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: