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На Дніпропетровщині на хабарі затримали голову РДА та сільради

Субота, 13 травня 2017, 20:03

У Дніпропетровській області голову однієї з райдержадміністрацій та голову сільради затримано за ст.208 за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Про це 13 травня повідомили у прокуратурі області.

"Прокуратура проводить досудове розслідування  у кримінальному провадженні за фактом одержання службовими особами неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Встановлено, що 13 травня голова однієї з РДА та голова сільради отримали від громадянина неправомірну вигоду у сумі 58 тис. гривень за укладання договору, підписання актів прийому-передачі та неперешкоджання в проведенні демонтажу будівлі", - повідомили у прокуратурі. 

Посадовців затримано, досудове розслідування триває.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, це друге затримання посадовців "на гарячому" за останні дні.

"За останні 2 дні спільно з МВС затримали на гарячому двох голів РДА.  Голова Кілійської на Одещині вимагав 2 тис доларів, голова Нікопольської на Дніпропетровщині вимагав 60 тис грн. Обоє отримали кайданки", - зазначив Луценко. 

Українська правда

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Теми: хабарпрокуратура
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