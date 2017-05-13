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На Днепропетровщине на взятке задержали главу РГА и сельсовета

Суббота, 13 мая 2017, 20:03

В Днепропетровской области глава одной из райгосадминистраций и глава сельсовета задержаны по ст.208 по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом 13 мая сообщили в прокуратуре области.

"Прокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения должностными лицами неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). Установлено, что 13 мая глава одной из РГА и глава сельсовета получили от гражданина неправомерную выгоду в сумме 58 тыс. гривен за заключения договора, подписание актов приема-передачи и непрепятствования в проведении демонтажа здания", - сообщили в прокуратуре.

Должностных лиц задержаны, досудебное расследование продолжается.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, это второе задержание должностных лиц "на горячем" за последние дни.

"За последние 2 дня совместно с МВД задержали с поличным двух председателей РГА. Глава Килийской в Одесской области требовал 2 тыс долларов, глава Никопольской в Днепропетровской - 60 тыс грн. Оба получили наручники", - отметил Луценко.

 

Украинская правда

Темы: взяткапрокуратура
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