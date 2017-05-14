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Бойовики били з "Градів", пошкоджені підприємства біля Новолуганського

Неділя, 14 травня 2017, 00:46
Бойовики били з Градів, пошкоджені підприємства біля Новолуганського

О 22:38 суботи бойовики відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" поблизу населеного пункту Новолуганське (Світлодарська дуга).

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Обстрілом було пошкоджено газогін та інфраструктуру холдингової компанії "Бахмутський Аграрний Союз". Один з тваринницьких комплексів зазнав руйнувань, а вогонь продовжує знищувати майно", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що бойовики в черговий раз "продемонстрували зухвале ігнорування Мінських угод та своє ставлення до громадян Донбасу".

Нагадаємо, увечері в суботу, 13 травня, бойовики обстріляли Авдіївку. В результаті загинули 4 мирних жителя. Дві дівчинки 6 і 7 років залишилися сиротами.

Теми: АТОДонбас
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