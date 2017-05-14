Боевики били из "Градов", повреждены предприятия возле Новолуганского

В 22:38 субботы боевики открывали огонь из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" вблизи населенного пункта Новолуганское (Светлодарская дуга).

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Обстрелом были повреждены газопровод и инфраструктура холдинговой компании "Бахмутский Аграрный Союз". Один из животноводческих комплексов потерпел разрушений, а огонь продолжает уничтожать имущество", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что боевики в очередной раз "продемонстрировали дерзкое игнорирование Минских соглашений и свое отношение к гражданам Донбасса".

Напомним, вечером в субботу, 13 мая, боевики обстреляли Авдеевку. В результате погибли 4 мирных жителя. Две девочки 6 и 7 лет остались сиротами.