ЗМІ: КНДР здійснила запуск реактивного снаряда невизначеного зразка

Північна Корея в неділю, 14 травня, провела запуск реактивного снаряда невизначеного походження.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військових Південної Кореї.

Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд виявився балістичною ракетою.

Запуск здійснений в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від Пхеньяна. Вона пролетіла приблизно 700 км і впала в акваторії Японського моря.

Агентство пише, що якщо запуск ракети підтвердиться, то це буде першим запуском КНДР після невдалого випробування балістичної ракети два тижні тому.