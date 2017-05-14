Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: КНДР здійснила запуск реактивного снаряда невизначеного зразка

Неділя, 14 травня 2017, 01:16

Північна Корея в неділю, 14 травня, провела запуск реактивного снаряда невизначеного походження.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військових Південної Кореї.

Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд виявився балістичною ракетою.

Запуск здійснений в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від Пхеньяна. Вона пролетіла приблизно 700 км і впала в акваторії Японського моря.

Агентство пише, що якщо запуск ракети підтвердиться, то це буде першим запуском КНДР після невдалого випробування балістичної ракети два тижні тому.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
КНДР
США приділяють "пильну увагу" військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп
Байден пообіцяє "суттєві" кроки для захисту Південної Кореї від можливої атаки КНДР – Reuters
Медведєев лякає, що Росія озброїть КНДР, якщо Південна Корея дасть зброю Україні
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: