Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: КНДР осуществила запуск реактивного снаряда неопределенного образца

Воскресенье, 14 мая 2017, 01:16

Северная Корея в воскресенье, 14 мая, произвела запуск реактивного снаряда неопределенного происхождения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военных Южной Кореи.

Информационное агентство Yonhap сообщило, что запущенный снаряд оказался баллистической ракетой.

Запуск совершен в регионе под названием Кусон, расположенном к северо-западу от Пхеньяна. Она пролетела примерно 700 км и упала в акватории Японского моря.

Агентство пишет, что если запуск ракеты подтвердится, то это будет первым запуском КНДР после неудачного испытания баллистической ракеты две недели назад.

Темы: КНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
КНДР
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
КНДР заявляет, что во второй раз запускала свою новейшую баллистическую ракету
КНДР запустила очередную баллистическую ракету в Японское море
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: