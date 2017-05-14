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Мінгареллі: Україна організувала "Євробачення" на дуже високому рівні

Неділя, 14 травня 2017, 15:27

Україна організувала міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" на дуже високому рівні.

Таку думку висловив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі на Софійській площі у Києві з нагоди святкування Дня Європи в Україні.

При цьому посол визнав, що не є експертом в питаннях проведення музичних конкурсів.

"Але, наскільки я можу судити, все пройшло на дуже високому рівні. Це ще раз підтверджує те, що українці та Україна можуть виконувати все на високому світовому рівні, коли мова йде про організацію таких світових подій", - зазначив Мінгареллі.

Він додав, що після проведення кілька років тому чемпіонату Європи з футболу "це ще одна подія, яка абсолютно свідчить про те, що українці можуть проводити і конкурувати з найбільш розвиненими країнами світу при організації таких подій". 

УНІАН

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвробаченняКиїв
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