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Мингарелли: Украина организовала "Евровидение" на очень высоком уровне

Воскресенье, 14 мая 2017, 15:27

Украина организовала международный песенный конкурс "Евровидение" на очень высоком уровне.

Такое мнение высказал глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли на Софийской площади в Киеве по случаю празднования Дня Европы в Украине.

При этом посол признал, что не является экспертом в вопросах проведения музыкальных конкурсов.

"Но, насколько я могу судить, все прошло на очень высоком уровне. Это еще раз подтверждает то, что украинцы и Украина могут выполнять все на высоком мировом уровне, когда речь идет об организации таких мировых событий", - отметил Мингарелли.

Он добавил, что после проведения несколько лет назад чемпионата Европы по футболу "это еще одно событие, которое абсолютно свидетельствует о том, что украинцы могут проводить и конкурировать с наиболее развитыми странами мира при организации таких событий".

УНИАН

Темы: ЕвровидениеКиев
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