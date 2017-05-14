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У Вашингтоні призначать контактну особу для взаємодії з Україною

Неділя, 14 травня 2017, 16:09

Сполучені штати Америки обіцяють призначити особу, відповідальну за співпрацю з Україною.

Про це заявив президент Петро Порошенко на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Найближчим часом планується обрати спеціального представника США, який відповідатиме за координацію взаємодії з Україною", - повідомив він.

Водночас, він не забажав конкретизувати відповідь на запитання про те, чи можливе приєднання США до Нормандського формату, натякнувши, що це не є його метою. "Вони (США) залучені були і будуть (у вирішенні українсько-російського конфлікту)", - заявив він.

Порошенко також наголосив, що після обрання Макрона Франція продовжить діалог з Німеччиною з українського питання – в  тому числі під час найближчого візиту Макрона до Німеччини.

"Серед тем, які будуть у переговорах між Макроном і Меркель, стовідсотково буде українське питання" - запевнив він.

Європейська правда

Теми: СШАПорошенко
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